Число укусов клещей в Кировской области выросло почти на 46 процентов за год

Управление Роспотребнадзора вместе с Центром гигиены и эпидемиологии выпустило государственный доклад о санитарной обстановке в Кировской области. В документе собраны данные о состоянии окружающей среды, распространении болезней и других показателях, связанных со здоровьем жителей.

В 2025 году за медицинской помощью после укусов клещей обратились 30 тысяч 452 человека. Это на 45,8 процента больше, чем годом ранее. Сезон активности кровососов оказался не только более активным, но и более долгим. Первый укус зарегистрировали 26 марта в Омутнинском районе, а последний - 17 ноября в Кирове. Получается, клещи оставались опасными почти восемь месяцев.

Среди пострадавших 14,7 процента - дети до 17 лет. Больше всего обращений в больницы пришлось на май и июнь. Весной погода способствовала раннему выходу паразитов: в конце марта и начале апреля было тепло, а снег сошел быстро. Клещи начали кусать примерно на неделю раньше обычного.

В мае в некоторых местах фиксировали до 34 клещей на один флагокилометр. Последующие заморозки повлияли на активность паразитов, но не на их численность.

Активность таежного клеща, который считается главным переносчиком опасных инфекций, выросла на 42,5 процента. Еще сильнее - на 88,2 процента - увеличилась численность клещей рода Dermacentor.

Лабораторных исследований стало больше. В 2024 году специалисты изучили 20 тысяч 373 клеща, снятых с людей, а в 2025 году уже 29 тысяч 827. Почти половина из них - 49,6 процента - оказались носителями возбудителей клещевого боррелиоза. У части образцов также нашли возбудителей энцефалита и других инфекций.