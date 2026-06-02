В Кирове пропал 61-летний мужчина: его ищут пятый день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшего Косолапова Николая Петровича 1965 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 61-летний мужчина пропал в пятницу, 29 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 175 сантиметров, он среднего телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Мужчина был одет в белую толстовку с принтом, черные брюки и тапки, а также в красную бейсболку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.