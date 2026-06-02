НовостиПроисшествия2 июня 2026 10:31

В Кирове Hyundai сбил женщину

В Кирове водитель Hyundai Getz сбила 46-летнюю женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 1 июня, в Кирове Hyundai Getz сбил 46-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19.10. 36-летняя женщина ехала за рулем иномарки по улице Щорса. Неподалеку от дома №68 Hyundai сбил 46-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.