Подписка
НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:44

В Кирове столкнулись автобус и велосипед: пострадали два человека

Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 1 июня, в Кирове столкнулись автобус ЛиАЗ и велосипед, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 7.35. 55-летний мужчина ехал за рулем автобуса №3 ехал по улице Павла Корчагина. Неподалеку от дома №117 ЛиАЗ сбил 80-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили велосипедист и 24-летняя девушка, находившаяся в салоне автобуса. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.