В Кировской области ликвидировали 84% нелегальных поселенческих свалок

В 2026 году устранят еще 5 объектов. Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, на данный момент сотрудники ликвидировали 451 поселенческую свалку в регионе, что составляет 84% от всех объектов, подлежащих устранению.

В 15 муниципалитетах работы уже полностью завершили.

Так, в 2024 году специалисты рекультивировали 6 самых крупных полигонов твердых бытовых отходов в границах городов и восстановили 50,4 га земли.

В 2025 году сотрудники разработали проекты по рекультивации 4 свалок в Арбажском, Верхошижемском, Зуевском и Свечинском районах. На данный момент документация проходит госэкспертизу.

В текущем году рабочие планируют устранить еще 5 объектов в Кирово-Чепецком, Кильмезском, Орловском, Подосиновском и Фаленском районах, а также рекультивировать полигон в Лебяжском округе.