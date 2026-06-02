26 краж из продуктовых магазинов: кировчанин получил наказание за хищения

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

По данным прокуратуры Кировской области, в период с сентября по октябрь прошлого года 37-летний гражданин совершил 25 краж из нескольких продуктовых магазинов Кирова. На 26-й раз преступление обнаружил работник одной из торговых точек.

Подсудимый похищал различные продукты, бытовую химию, кофе, шоколад и детское питание. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В результате мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

С учетом предыдущих судимостей за аналогичные преступления ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать срок кировчанину предстоит в колонии строгого режима.