Кировчанин пытался продать более 50 граммов наркотиков: его арестовали

В Кирове 32-летнего местного жителя подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков синтетического происхождения в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин получал оптовые партии наркотика и готовил их к сбыту. Тайники с запрещенными веществами нашли полицейские. Они изъяли 50 граммов наркотиков. Это является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.