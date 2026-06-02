Июнь в Кировской области ожидается теплее нормы на 1-1,5 градуса

Появился прогноз погоды на первый месяц лета в Кировской области. Согласно расчетам канадской модели CanSIPS, июнь будет теплее обычной климатической нормы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Любительская метеорология в Кирове».

Специалисты модели ожидают, что средняя температура воздуха в регионе превысит норму примерно на 1-1,5 градуса. Количество теплых дней предположительно окажется больше обычного, а периоды жары будут случаться чаще, также вероятность прихода холодов ниже нормы.

При этом крупный очаг холода переместился на запад Казахстана. Он связан с высотной ложбиной пониженного давления. Из-за близости этого очага к Кировской области он все равно будет влиять на погоду в регионе. Несмотря на это, авторы канала считают, что июнь в целом выдастся теплым.

На карте, которую опубликовали в канале, видно, что большая часть европейской России, включая Кировскую область, закрашена в оранжевые и красные цвета. Это означает положительную аномалию. Самые сильные отклонения - до +9 градусов - предсказывают в арктических районах страны, от европейского Севера до Якутии.