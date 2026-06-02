В Кирове начали уничтожать борщевик в два этапа

В Кирове приступили к борьбе с борщевиком. Территориальные управления города ранее заключили контракты на эти работы. В плане два этапа: сначала растения обработают химикатами, а потом скосят.

В Октябрьском районе уже начали действовать. В первую очередь избавляются от сорняка там, где скоро пройдут участники Великорецкого крестного хода. В других районах, если погода не подведет, борьба с опасным растением стартует на этой неделе - то есть в первых числах июня.

Первомайское территориальное управление объявило сбор информации о местах произрастания борщевика. Сообщить о них можно по электронной почте pervosit@admkirov.ru или по телефонам 65-04-88 и 35-48-35.