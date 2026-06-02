В Кирове мужчина ограбил аптеку: его пыталась догнать сотрудница

Житель Кировской области ограбил аптеку на глазах у провизора

В Кирове ранее не судимого 38-летнего жителя области подозревают в грабеже, совершенном в помещении аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в микрорайоне Коминтерновский. Провизор заметила, как мужчина взял с прилавка несколько упаковок лекарств. Далее посетитель отправился к выходу, не расплатившись.

«Сотрудница аптеки попыталась остановить грабителя, но догнать его не получилось», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.