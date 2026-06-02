Минэкологии проверило сообщение о нефтяной пленке на реке Чумовица в Кирове

В реке Чумовица нашли затопленный выпуск ливневой канализации но нефтяной пленки не обнаружили.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области рассказало о проверке жалобы местных жителей, которые сообщили о нефтяной пленке на поверхности реки Чумовица в Нововятском районе Кирова. Сотрудники ведомства выехали на место 1 июня.

При осмотре водоема и береговой линии специалисты не заметили погибших птиц, рыбы и другой речной живности. Зато они обнаружили затопленный выпуск ливневой канализации. Раньше его использовало одно из предприятий.

Эксперты отобрали образцы воды. Результаты лабораторных исследований станут известны в ближайшие дни.

Стоит напомнить, что похожий выезд уже проводили в середине мая. Тогда специалисты тоже брали пробы. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не нашли. Предприятию, которое пользовалось тем самым выпуском, вынесли предостережение. Его предупредили о недопустимости нарушений в сфере охраны водных объектов.