Соколов и Борцова встретились с ветеранами СВО в Кировской области

Губернатор Александр Соколов и директор АНО «Комитет семей воинов Отечества Кировской области» Анастасия Борцова встретились с ветеранами специальной военной операции и социальными координаторами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировский филиал фонда является одним из лучших в России. Он создан по инициативе президента нашей страны Владимира Путина. За три года своей работы организация стала символом поддержки участников СВО и их близких. Почти все сотрудники филиала — ветераны или родственники бойцов.

«Среди социальных работников фонда много членов семей участников специальной военной операции, которые внимательно слушают и принимают все чаяния, которые есть в нашем обществе. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Я очень благодарен вашему каждодневному труду, человечности. Мы слышим много хороших отзывов о вашей работе. Фонд с каждым годом растет, как и количество обращений от наших ребят. Спасибо, что вы есть и с личной теплотой помогаете каждому», — сказал Соколов.

В Кировской области выстроено взаимодействие фонда с органами власти, медицинскими и реабилитационными центрами, центрами занятости, и, конечно же, — общественными организациями.

«Общественные организации и фонд работают в едином порыве — помочь бойцам и их семьям. Всем сердцем мы с нашими бойцами! За эти годы через «Комитет семей воинов Отечества» так же, как через фонд, прошли сотни историй — историй преодоления, возвращения бойцов к мирной жизни, обретения надежды. Вместе мы окружаем заботой каждого ветерана и каждую семью», — сказала Анастасия Борцова.

В честь дня создания фонда его лучшие сотрудники отмечены благодарностями губернатора. Отметим также, что работа фонда была высоко оценена на федеральном уровне.

«Главная сила фонда — люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники – все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни. Мы многое сделали, но впереди еще больше задач. Будем и дальше совершенствовать работу фонда по оказанию помощи защитникам и их родным», — отметила статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.