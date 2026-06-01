Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 13:14

На время Великорецкого крестного хода перекроют три участка федеральных трасс

Движение на трассах Р-243 и Р-176 ограничат из-за прохождения колонны паломников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Власти Кировской области назвали даты и время перекрытия дорог на время крестного хода.

Власти Кировской области назвали даты и время перекрытия дорог на время крестного хода.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Кировской области сообщило о временных ограничениях движения на двух федеральных трассах. Перекрытия связаны с проведением Великорецкого крестного хода.

Ограничения введут на трех участках. Первое перекрытие запланировано на 3 июня с 16 до 19 часов. В это время не будет проезда по трассе Р-243, которая соединяет Кострому и Пермь. Второй раз автомобилистов ждут неудобства 5 июня с 3 до 5 часов 30 минут утра - на этот раз закроют участок трассы Р-176 между Чебоксарами и Сыктывкаром. Третье ограничение снова коснется дороги Р-243. Там 8 июня с 5 утра до часа дня организуют реверсивное движение.

В правительстве Кировской области уточнили, что расписание примерное, так как оно может сдвинуться в зависимости от реальной скорости, с которой движется колонна паломников.