В Кирове ищут подрядчика для строительства школы на Торфяной за миллиард рублей

Стало известно, что в Кирове объявили поиски нового подрядчика для строительства школы на улице Торфяная. Учебное заведение за один миллиард рублей рассчитано на 1100 мест, в нем также запроектировали бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс. Отмечается, что завершить стройку планируют к 30 июня 2027 года.

Ранее прежнего подрядчика власти отстранили от работ из-за срыва сроков. В ближайшее время администрация Кирова намерена судиться со строительной компанией.

Информация появилась на портале RosTender.info. Аукцион продлится до 18 июня 2026 года.