Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 14:00

В Кирове ищут подрядчика для строительства школы на Торфяной за миллиард рублей

На строительство школы с бассейном в Кирове выделили более 1 млрд рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Власти Кирова расторгли контракт с прежним строителем школы из-за срыва сроков.

Власти Кирова расторгли контракт с прежним строителем школы из-за срыва сроков.

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в Кирове объявили поиски нового подрядчика для строительства школы на улице Торфяная. Учебное заведение за один миллиард рублей рассчитано на 1100 мест, в нем также запроектировали бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс. Отмечается, что завершить стройку планируют к 30 июня 2027 года.

Ранее прежнего подрядчика власти отстранили от работ из-за срыва сроков. В ближайшее время администрация Кирова намерена судиться со строительной компанией.

Информация появилась на портале RosTender.info. Аукцион продлится до 18 июня 2026 года.