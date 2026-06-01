На ремонт детского сада в Кирово-Чепецке потратят 3 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке планируют отремонтировать детский сад, на эти цели потратят 3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Косметический ремонт сделают в детском саду №13. Начальная цена контракта составляла 3 млн рублей. На аукцион подали две заявки. Победителем стал участник, который предложил выполнить работы за 3 млн рублей. Он должен привести в порядок стены и потолки в спальнях и игровых. Кроме того, подрядчику предстоит отремонтировать лестничные клетки и туалет. Планируется, что работы завершатся до 12 июля.