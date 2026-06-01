Семь загородных лагерей Кировской области готовы принять детей первыми

В Кировской области прошло заседание межведомственной рабочей группы. На нем обсуждали подготовку к детскому летнему отдыху. Встречу посетили заместитель председателя правительства региона Светлана Шумайлова, министр образования Наталия Бастрикова, представители Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии, а также главы муниципалитетов и руководители детских лагерей.

Главным вопросом стала готовность к приему детей. Первыми отдыхающих начнут принимать санаторий «Лесная сказка» и семь загородных лагерей. В этот список вошли «Сосновый бор», «Живая вода», «Луч», «Белочка», лагерь имени Ю.А. Гагарина, «Родина» и «Митино».

Руководители этих учреждений рассказали, как соблюдаются санитарные требования, обеспечена ли пожарная безопасность, как работают антитеррористические меры, готова ли инфраструктура и какие воспитательные программы подготовлены. По итогам встречи участники дали рекомендации, которые помогут сделать отдых детей еще безопаснее и интереснее.

Также на заседании сообщили, что летняя оздоровительная кампания уже началась. Первых ребят приняли лагеря с дневным пребыванием.

Для тех, у кого есть вопросы по детскому отдыху, работает горячая линия министерства образования Кировской области. Телефон: (88332) 27-27-34, добавочные 3494, 3496, 3499.