Более 19 тысяч школьников Кировской области сдают экзамены в 2026 году

Более 19 тысяч школьников Кировской области идут на экзамены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области начался основной период государственной итоговой аттестации. Первыми к проверке знаний приступили выпускники 11 классов. Им предстоит сдавать историю, литературу и химию. А девятиклассники начнут экзамены чуть позже - со 2 июня, первым предметом у них будет математика.

Всего в этом учебном году в аттестации участвуют более 19 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Для проведения экзаменов подготовили 184 пункта для ОГЭ и 78 пунктов для ЕГЭ. Следить за ходом испытаний будут больше 7,5 тысячи специалистов.

Чтобы получить аттестат, ученикам девятых классов нужно успешно сдать четыре предмета. Это русский язык, математика и два предмета по выбору. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сделали исключение, которым разрешено сдавать только обязательные дисциплины.

В министерстве образования напомнили требования по математике, чтобы получить положительную оценку на ОГЭ, девятикласснику необходимо набрать минимум 8 баллов. Причем из них как минимум 2 балла должны быть за задания по геометрии. Максимальный результат по этому предмету - 31 балл.

У одиннадцатиклассников обязательными остаются русский язык и математика. Без успешной сдачи этих экзаменов получить аттестат нельзя.

Для тех, кто пропустит экзамены по уважительной причине или не сможет завершить работу из-за болезни, предусмотрели резервные дни с 22 июня по 6 июля. Также в этот период пересдать предметы смогут школьники, получившие неудовлетворительные оценки.