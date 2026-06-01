НовостиПроисшествия1 июня 2026 12:01

Пообещали заработок на бирже: мошенники украли у кировчанки 1,5 млн рублей

Алексей ЕЛАГИН
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 46-летней жительницы Кирова около 1,5 млн рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка познакомилась в сети с мужчиной. Собеседник предложил горожанке заработать на крипто-бирже. Женщина установила приложение для торгов и стала выполнять инструкции нового знакомого. Кировчанка переводила деньги на счета, которые указывал мужчина.

«Два раза ей вернулись небольшие суммы – 7 тысяч и 71 тысяча рублей, якобы в качестве вывода прибыли», – говорится в сообщении.

Однако всего же женщина перевела 1,464 млн рублей. Уточняется, что 538 тысяч женщина перевела с кредитной карты. Далее прибыль поступать перестала. При этом суммы переводов продолжали расти. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенником, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.