НовостиПроисшествия1 июня 2026 12:00

В Кирове рабочий упал с лестницы и получил тяжелую черепно-мозговую травму

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая в АО «Гордормост-строй».

В Кирове произошел несчастный случай на производстве. Как рассказали в государственной инспекции труда, пострадал водитель компании АО «Гордормост-строй».

Мужчина занимался загрузкой асфальтобетонной смеси, но в какой-то момент он сорвался с технической лестницы и упал. В результате падения работник получил закрытую черепно-мозговую травму.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Кировской области А. Д. Логинов сообщил, что полученная травма признана тяжелой. Ведомство уже приступило к расследованию этого случая. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.