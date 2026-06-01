НовостиПроисшествия1 июня 2026 11:07

Прокуратура Кирова добилась 300 тысяч рублей для подростка с переломом лопатки

Прокуратура Ленинского района отстояла права 14-летнего парня пострадавшего в ДТП
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водитель ВАЗ 2104 заплатит 300 тысяч рублей школьнику из Кирова за выезд на встречку.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Кирова сообщила о защите прав 14-летнего подростка. Сотрудники ведомства подали в суд иск к водителю, который сбил мальчика, и требовали взыскать с автомобилиста компенсацию морального вреда.

Авария случилась 7 июля 2025 года. Водитель машины ВАЗ 2104 ехал по улице Сплавной в Кирове. Он нарушил правила, выехал на встречную полосу и столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом. После удара у подростка диагностировали перелом лопатки. Врачи отнесли эту травму к вреду средней тяжести. Мальчик испытывал физическую боль и нравственные страдания, но из-за возраста не мог самостоятельно отстаивать свои права в суде.

Ранее суд уже привлёк водителя к административной ответственности. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, которое привело к причинению вреда здоровью потерпевшего, однако вопрос о компенсации морального вреда тогда так и не решили.

Прокуратура добилась справедливости. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с нарушителя в пользу подростка 300 тысяч рублей. Пока шло разбирательство, водитель добровольно перевел законному представителю мальчика часть суммы в размере 50 тысяч рублей. Исполнение решения суда прокуратура Ленинского района возьмёт под свой контроль.