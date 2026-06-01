В Уржумском районе столкнулись Peugeot и «Лада»: пострадали четыре человека

В воскресенье, 31 мая, в Уржумском районе столкнулись Peugeot и «Лада Гранта», в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 16.00 на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. На 193-м километре столкнулись Peugeot и «Лада». За рулем иномарки находилась 55-летняя женщина. Отечественным автомобилем управлял 79-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три человека. В частности, травмы получили водители Peugeot и «Лады». Кроме того, в аварии находились 51-летняя и 52-летняя женщины. Они находились в салоне Peugeot.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.