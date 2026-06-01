В Оричевском районе столкнулись «Газель», Hyundai и Renault: погибли два человека

В субботу, 30 мая, в Оричевском районе столкнулись «Газель», Hyundai Creta и Renault Logan, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 8.15 на автодороге Киров – Советск – Яранск. На 42-м километре столкнулись «Газель», Hyundai и Renault. За рулем отечественного авто находился 39-летний мужчина. Hyundai упрвлял 69-летний водитель, а Renault – 54-летний.

В результате ДТП погибли два человека. Водитель Renault и его 52-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.