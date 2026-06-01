Телеведущий из Кирова поучаствует в кулинарной битве Ивлева и Картунковой

Кировский телеведущий докажет, что мужчины тоже умеют готовить на шоу «Пятницы».

Сегодня, 1 июня, в понедельник, в 19 часов вечера на телеканале «Пятница» стартует второй сезон кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов». В проекте сойдутся команда профессиональных поваров во главе с Константином Ивлевым и женская сборная домохозяек под руководством Ольги Картунковой.

Первый выпуск нового сезона собрал звездные пары. За команду шефов выступают телеведущие Владимир Маркони и Сергей Дружко, актеры Сергей Романович и Александр Волохов, а также комик Михаил Стогниенко. Им противостоят их собственные жены.

Среди участников команды Константина Ивлева оказался 43-летний телеведущий из Кирова Владимир Маркони. Сам он заявил, что считает себя главным на кухне и обещал доказать это в ходе съемок.

В новом сезоне участников ждут три этапа соревнования. Им предстоит проверить знание классических рецептов, показать умение обращаться с продуктами и сразиться в приготовлении авторских блюд. В первом испытании звездам нужно будет сделать национальное грузинское блюдо под названием «Сациви».

Константин Ивлев признался, что эти люди хорошо знакомы зрителям, но сегодня они приятно его удивили. По словам шеф-повара, оказалось, что можно быть успешным и знаменитым и при этом отлично готовить.

Победителем проекта станет тот, кто обойдет соперников благодаря своему таланту и вкусу приготовленных блюд. Оценивать результаты битвы будет звездный дегустатор. В первом выпуске блюда попробует блогер и телеведущий Роман Каграманов.