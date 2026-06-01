Ударил и забрал телефон: кировчанку ограбили в сквере на Производственной

Как сообщает УМВД России по Кировской области, потерпевшая 1979 года рождения отдыхала в сквере на улице Производственной, как вдруг ее ударил незнакомец.

Мужчина забрал у кировчанки телефон и сбежал. Стоимость похищенного имущества составила 10 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался кировчанин 1968 года рождения. Гражданин признался, что сдал телефон в ломбард, а полученные деньги потратил на свои цели.

На данный момент сотрудники возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и расследуют его. Похищенный телефон нашли и изъяли.