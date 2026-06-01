Банк заблокировал операцию: кировчанка чуть не отдала мошенникам 1,5 млн рублей

По данным УМВД России по Кировской области, потерпевшей 1958 года рождения позвонила неизвестная женщина. Под видом работника пенсионного фонда она попросила код из СМС якобы для записи на прием по перерасчету пенсии.

После этого пенсионерке позвонил лжесотрудник «Росфинмониторинга». Он убедил женщину в том, что от ее имени оформили некую доверенность на гражданина Украины и тот получил доступ к ее банковским вкладам.

Чтобы защитить свои деньги, напуганная потерпевшая последовала инструкциям мошенника и отправилась снимать наличные в размере 1,5 млн рублей. Однако банк заблокировал операцию. Сотрудники заметили волнение женщины и вызвали полицию.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и проводят расследование.