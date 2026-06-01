Бывший начальник колонии и заведующая детским садом погибли в Кирово-Чепецке

В администрации Кирово-Чепецка сообщили о смерти супругов Андрея и Ларисы Перминовых. Чиновники выразили соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам погибших. Они добавили, что память об этих людях навсегда останется в сердцах тех, кто их знал.

Андрей Перминов появился на свет в 1971 году. С 1994 по 2021 год он служил в уголовно-исполнительной системе. В период с 2016 по 2021 год он руководил исправительной колонией номер 5. После ухода с этой должности работал помощником ректора Кировского государственного медицинского университета.

Лариса Перминова родилась в 1973 году. Она посвятила себя работе с детьми и трудилась в системе дошкольного образования Кирово-Чепецка. Начиная с 2017 года она заведовала детским садом №17. Ее коллеги отзывались о ней как о талантливом руководителе, чутком и отзывчивом человеке.

Официальной информации о причинах гибели семьи нет. Один из жителей города написал в комментариях, что супруги якобы разбились в автомобильной аварии.