В Кирово-Чепецком районе 78-летний мужчина ушел в лес и пропал: его ищут второй день

В Кирово-Чепецком районе ищут пропавшего Костылева Николая Ивановича 1947 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 78-летний мужчина – житель СДТ Починок-4. Он пропал в воскресенье, 31 мая. В тот день житель Кировской области ушел в лес и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 168 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами и серыми глазами. Мужчина был одет в черные штаны, ботинки и куртку, а также кепку. Он может носить очки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (912) 373-03-16 или 112.