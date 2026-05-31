НовостиПолитика31 мая 2026 15:32

В Кирово-Чепецком районе увековечили память бойца, погибшего в зоне СВО

Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Федяковского сельского поселения

В Кирово-Чепецком районе установили памятную доску погибшему участнику специальной военной операции Михаилу Казакову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Федяковского сельского поселения.

Казаков родился 26 сентября 1989 года. Военнослужащий погиб в зоне СВО 1 июня 2025 года, выполняя боевое задание. Памятную доску установили в деревне Шутовшины. Это было сделано с согласия собственников дома №8 улицы Октябрьской и с согласованием администрации Федяковского сельского поселения. Памятная доска находится на доме, где жил боец.

«Вечная память герою», – говорится в сообщении.