За первый квартал 2026 года жители Кировской области подали более 41 тысячи обращений через единый портал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в Кировской области 59% обращений за социально значимыми услугами поступает в электронном виде. За первые четыре месяца поступило около 71 тысячи заявлений на получение социально значимых услуг. Более 41 800 из них подали через единый портал.

Самыми массовыми услугами стали прием заявлений о зачислении в образовательные учреждения (7 828 заявлений в электронном виде), выплата компенсаций расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ (6 036 заявлений), а также прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (4 817 заявлений).