Для семи объектов культурного наследия Кировской области ищут инвесторов

Для семи объектов культурного наследия, находящихся в Кировской области, ищут инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По поручению президента Владимира Путина в России к 2030 году собираются привести в порядок как минимум тысячу объектов культурного наследия. Для удобства потенциальных инвесторов создали платформу Наследие.дом.рф. Там собрали актуальную информацию примерно о 2 тысячах объектах.

Сейчас на платформе имеются данные о 22 объектах культурного наследия, которые находятся в Кировской области. Для шести из них инвестора уже нашли.

Список объектов опубликован ниже:

- Дом Анфилатова, г. Слободской, ул. Рождественская, 61;

- Дом начала XX в, г. Киров, ул. Пятницкая, д.15;

- Дом Окулова, г. Киров, ул. Казанская/ул. Горбачева, 52/14;

- Родовспомогательное отделение губернской больницы, г. Киров, ул. Свободы, д.64 / Преображенская ул., д.24;

- Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б), г. Киров, ул. Московская, 12а;

- Здание средней школы № 2, г. Нолинск, ул. Федосеева, 2.

Сейчас готовят к торгам еще семь объектов, для которых ищут инвесторов для будущего восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот:

- Дом, где в июне 1921 года выступал М.И. Калинин перед студентами и преподавателями пединститута, г. Киров, ул. Спасская 67а;

- Дом, где работал кружок ссыльных социал-демократов во главе с Е.М. Крумзе, г. Котельнич, ул. Советская, 73;

- Здание театра, г. Уржум, ул. Советская, 36;

- Здание, в котором проходил первый волостной съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Санчурской волости, пгт. Санчурск, ул. К. Маркса, 31;

- Дом начала XX в, г. Котельнич, ул. Луначарского, 77;

- Дом, в котором находился первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Орлов, ул. Ленина, 120;

- Здание банка Анфилатова, г. Слободской, ул. Советская, 69.