В настоящее время в Кировской области 6,2 тысячи женщин получают выплату на первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2024 году по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова была введена ежемесячная «зарплата» для женщин, у которых родился первый ребенок. В 2025 году ее размер составлял 38 203 рубля. Далее эту сумму увеличили до 45 794 рублей. Такая мера поддержки предназначена для тех, кто впервые стал мамой в возрасте до 25 лет.

«На сегодня выплату получают 6 200 жительницам региона, из них более 1000 – в повышенном размере», – говорится в сообщении.