Мелькомбинатовский проезд в Кирове перекроют до 12 июня

Движение по Мелькомбинатовскому проезду в Кирове перекроют, ограничения будут действовать до 12 июня включительно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Мелькомбинатовском проезде собираются проложить тепловые сети к многоэтажке. Поэтому в понедельник, 1 июня, дорогу в районе дома №6 перекроют. Ограничения будут действовать до 12 июня включительно.

«Также 1 июня нельзя будет проехать по переулку Среднему от ул. Ключевой: на данном участке будут запрещены остановка и стоянка автомобилей», – говорится в сообщении.

Как уточнили в кировской администрации, ограничения будут действовать с 9.15 до шести вечера. Такие меры приняли в связи с проведением соревнований по современному пятиборью.