В Кирово-Чепецке завершились поиски пропавшей 14-летней девочки

В Кировской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Кирово-Чепецке нашли пропавшую девочку 2012 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 14-летняя девочка пропала в субботу, 30 мая. С тех пор местонахождение подростка оставалось неизвестным. Девочка была одета в светло-серую куртку с капюшоном, широкие черные джинсы и черные кроссовки.

Позднее стало известно, что школьницу нашли. Уточняется, что она жива. Где девочка была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.