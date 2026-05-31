В Уржумском районе дроны атаковали предприятие: начался пожар

В воскресенье, 31 мая, беспилотники атаковали предприятие, расположенное в Кировской области. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Александр Соколов.

Инцидент произошел утром. Беспилотники атаковали одно из предприятий в Уржумском районе. Из-за этого начался пожар

«Жертв и пострадавших нет», – сообщил Соколов.

Кировский губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Руководитель региона заверил, что ситуация под контролем.

Соколов напомнил, что запрещено публиковать фото и видео атак, их последствия, а также место падения БПЛА.