В Слободском пьяный мужчина залез в закрытый магазин: его задержали

В Кировской области задержали пьяного мужчину, пробравшегося в закрытый магазин

В Слободском сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1972 года рождения, подозреваемого в проникновении в закрытый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Рождественской. Правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный проник в один из магазинов. На место прибыли росгвардейцы. Они обнаружили разбитое стекло входной двери. Внутри силовики заметили мужчину, который, предположительно, был пьян.

«Внятно объяснить свои действия задержанный не смог», – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии передали подозреваемого полицейским.