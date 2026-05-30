С начала года мошенники украли у жителей Кировской области почти 600 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 562,4 млн рублей с начала 2026 года

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 562,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1693 жителя Кировской области. Общая сумма ущерба составила 562,4 млн рублей. Мошенники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, почты и других организаций. Преступники связывались с людьми по мобильной связи и через мессенджеры. Аферисты отправляли своим жертвам фотографии поддельных документов. Нередко они привлекали к своей незаконной деятельности курьеров.

«В ходе совершения преступления мошенники зачастую применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос, в том числе используя голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило 590 исков о взыскании денег с дропперов и 30 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных потерпевшими под влиянием мошенников.