В Кирово-Чепецке пропала 14-летняя девочка

В Кирово-Чепецке ищут пропавшую Красулину Юлию Михайловну 2012 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 14-летняя девочка пропала в субботу, 30 мая. В настоящее время местонахождение подростка остается неизвестным.

Рост пропавшей – 165 сантиметров, она среднего телосложения со светло-коричневыми волосами и карими глазами. Девочка была одета в светло-серую куртку с капюшоном, широкие черные джинсы и черные кроссовки.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (953) 134-12-57, 8 (800) 700-54-52 или 112.