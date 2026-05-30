Житель Оричевского района ранил ножом мужчину: его могут посадить на 10 лет

В Оричевском районе местного жителя 2004 года рождения подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

В больницу попал мужчина 1985 года рождения. Пациент получил ножевое ранение. О случившемся медики сообщили в полицию. Давать показания пострадавший был не в состоянии.

«Ему оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемого задержали. Выяснилось, что фигурант совершил преступление из-за внезапно возникших неприязненных отношений во время общения.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.