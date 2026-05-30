ФАС признала ненадлежащей рекламу «ипотеки от 2,2%» в Кирове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Управление ФАС по Кировской области признало ненадлежащей рекламу «ипотеки от 2,2%». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Реклама была размещена на конструкции на улице Ивана Попова.
«Спорная реклама содержала сведения: «Семейная ипотека от 2,2% на период строительства, далее 6%», – говорится в сообщении.
Однако достоверность этой информации подтверждена не была. Кроме того, не было наименования рекламодателя. Условий, влияющих на полную стоимость кредита, не указали. Кроме того, рекламу разместили на незаконно установленной конструкции.
В итоге рекламу признали ненадлежащей. Нарушитель убрал ее самостоятельно. Материалы направили в полицию для решения вопроса о возбуждении административного дела.