ФАС признала ненадлежащей рекламу «ипотеки от 2,2%» в Кирове

Управление ФАС по Кировской области признало ненадлежащей рекламу «ипотеки от 2,2%». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама была размещена на конструкции на улице Ивана Попова.

«Спорная реклама содержала сведения: «Семейная ипотека от 2,2% на период строительства, далее 6%», – говорится в сообщении.

Однако достоверность этой информации подтверждена не была. Кроме того, не было наименования рекламодателя. Условий, влияющих на полную стоимость кредита, не указали. Кроме того, рекламу разместили на незаконно установленной конструкции.

В итоге рекламу признали ненадлежащей. Нарушитель убрал ее самостоятельно. Материалы направили в полицию для решения вопроса о возбуждении административного дела.