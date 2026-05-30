В Оричевском районе столкнулись Renault, Hyundai и «Газель»: погибли два человека

В субботу, 30 мая, в Оричевском районе столкнулись Renault Logan, Hyundai Creta и «Газель», в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 8.20 на автодороге Киров – Советск – Яранск. В районе 42-го километра столкнулись Renault, Hyundai и «Газель». Далее две машины съехали в кювет. Уточняется, что это были Renault и «Газель».

В результате ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир Renault получили травмы, несовместимые с жизнью.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.