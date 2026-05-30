НовостиОбщество30 мая 2026 9:02

Сотрудники ЦУР Кировской области обработали 2010 сообщений за неделю

Часть проблем удалось решить оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 22 по 28 мая специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали в общей сложности 2010 сообщений. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Вятскополянского, Омутнинского и Кирово-Чепецкого районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Все обращения направили в органы власти, а также их подведомственным учреждениям. Часть проблем удалось решить оперативно.

Так, в Кирове убрали мусор в Троллейбусном переулке. Вдоль улицы Конева провели санитарную обрезку. В Кирсе и пгт. Уни восстановили подачу воды. В деревне Чирки Слободского района привели в порядок дорогу. Кроме того, в пгт. Уни отремонтировали мостик с улицы Южной.