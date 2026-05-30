В Слободском завершились поиски пропавшей 89-летней женщины

В Слободском нашли пропавшую женщину 1937 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 89-летняя женщина пропала в среду, 27 мая. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Женщина была одета в фиолетовую куртку, коричневые брюки и черные полуботинки. Не исключалось, что она могла направляться в сторону Кирова.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что она жива. Где жительница Кировской области была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.