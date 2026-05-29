Кировчанина задержали за ложное сообщение о теракте: его могут посадить на восемь лет

Кировчанин может получить восемь лет колонии за ложное сообщение о теракте Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове местного жителя 1974 года рождения подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На страницу одного из органов власти в социальной сети поступило сообщение. Там говорилось, что на следующий все сотрудники будут находиться в опасности. На место прибыли экстренные службы. К счастью, угроза не подтвердилась. Опасных предметов не нашли.

«Полицейские установили личность отправителя письма – им оказался житель областного центра, 1974 года рождения», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит от шести до восьми лет лишения свободы.