Городской пляж в Кирове откроется 20 июня

Администрация Кирова выпустила постановление, которое регулирует подготовку и работу городского пляжа в 2026 году. Согласно документу, место отдыха останется прежним - правый берег реки Вятки в районе дома №5 по улице Береговой.

Постановление распределяет обязанности между городскими структурами. Так, департамент городского хозяйства должен обеспечить работу зоны отдыха с учетом погодных условий. Безопасность на воде и на территории возложена на муниципальное бюджетное учреждение «Кировское управление гражданской защиты». Этой организации предстоит определить границы пляжа, организовать спасательный пост, провести водолазное обследование и очистку дна.

Обустройством и дальнейшим содержанием займется муниципальное казенное учреждение «Дирекция благоустройства города Кирова». Сроки четко указаны: с 20 июня по 31 августа 2026 года. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 20:00.

Контроль за исполнением постановления поручен первому заместителю главы администрации Дмитрию Печенкину. Документ подписал глава Вячеслав Симаков.