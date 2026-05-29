Стало известно, почему Киров все же посетили 1 миллион человек

Киров – важный транзитный коридор на Урал, в Сибирь и на Север. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Кировской области прокомментировали публикацию Кировстата о количестве гостей региона в 2025 году. Сотрудники Центра развития туризма заявили, что на самом деле область посетили 1 миллион человек. Они пояснили, что официальная статистика, зафиксировавшая 437,4 тысячи размещенных в гостиницах и санаториях, учитывает только тех, кто ночевал в классифицированных средствах размещения.

Значительная доля гостей останавливается в частных апартаментах, которые не попадают в стандартную выборку. Кроме того, Киров служит важным транзитным коридором на Урал, в Сибирь и на Север. Многие путешественники делают здесь остановку ради однодневных экскурсий и не остаются на ночлег, поэтому их тоже не учитывает классическая статистика.

Расхождение объясняется разными методиками подсчета: официальная опирается на данные коллективных средств размещения, а центр туризма использует расширенный подход, включая туристов, снимающих квартиры. В 2026 году, который объявлен Годом единства народов России и годом 90-летия Кировской области, ожидается увеличение турпотока и рост доли организованных экскурсионных групп. К 1 мая 2026 года в регионе аттестовано 99 экскурсоводов, а в федеральном реестре зарегистрировано 15 туроператоров, работающих на территории области.