В поселке Речном после замены насоса из кранов течет коричневая вода с песком

Более 400 человек в Речном страдают от грязной воды, подвоз не организован. Фото: ОНФ.

В поселке Речном Опаринского района уже две недели не могут наладить нормальное водоснабжение. Местные жители жалуются, что после ремонта одной из скважин качество воды только ухудшилось, несмотря на то, что водопровод есть и вода поступает из трех источников, а на скважине, которая находится на улице Комсомольской, заменили сломанный насос. В итоге у жителей двух улиц Комсомольской и Первомайской из кранов потекла коричневая жидкость с примесью песка.

На этих улицах расположено около 20 частных домов, где живут пенсионеры и семьи с маленькими детьми. Грязную воду местные не пьют сами и боятся давать ее скоту. Собственных скважин во дворах у людей нет, после того как провели центральный водопровод, колодцы забросили. Имеется одна водоразборная колонка, но она сломана: пользоваться ей невозможно из-за отсутствия ручки. Подвоз чистой воды властями не организован.

Жителям приходится обращаться за помощью к соседям, у которых из кранов течет вода из других скважин. Люди ходят с тяжелыми ведрами больше километра. Те, кто не может передвигаться самостоятельно, получают помощь от односельчан и родственников на машинах.

Пострадавшие обратились в Народный фронт. Общественники связались с администрацией Опаринского района. Чиновники пообещали провести работы в ближайшее время: скважину необходимо промыть, так как она забилась песком. Необходимые материалы уже закуплены. Если ремонт затянется и жителям не организуют доставку питьевой воды, Народный фронт намерен обратиться в прокуратуру.