Власти Кировской области намерены создавать условия для молодежи

Александр Соколов: благополучие семей - главная цель развития региона до 2036 года.

Глава Кировской области Александр Соколов дал интервью политическому обозревателю Александру Гамову в эфире «Радио КП». Журналист спросил, каковы мечты руководителя региона относительно развития вверенной ему территории.

Соколов ответил, что у него накоплено множество планов и желаний. Он призвал всех не стесняться мечтать, вспомнив слова Циолковского о том, что в основе любого начинания лежит мечта или сказка, а уже затем появляются продуманный план и работа. При этом, по его словам, у области есть и четкий стратегический документ - стратегия социально-экономического развития до 2036 года, принятая в конце 2024 года. В ней зафиксирована основная цель: обеспечить благополучие кировских семей.

Губернатор подчеркнул, что Россия, как говорит президент, является «семьей семей», а задача региональных властей - способствовать тому, чтобы люди встречались, создавали пары, рожали детей и оставались жить в родном краю. Для этого в области развивают инфраструктуру, оказывают адресную помощь, выделяют дотации, поддерживают воспитание детей и помогают с трудоустройством на первое рабочее место. Соколов также отметил, что регион намерен стать привлекательной территорией для молодежи, потому что именно молодое поколение определяет будущее.