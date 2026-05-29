В Кирове женщина на иномарке сбила 16-летнего велосипедиста

В четверг, 28 мая, в Кирове столкнулись Chery Tiggo и электровелосипед, в результате чего пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19.10 на улице Воровского. Неподалеку от дома №71 столкнулись Chery и электровелосипед. За рулем легковушки находилась 41-летняя женщина. Электровелосипедом управлял 16-летний подросток.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил велосипедист. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности четыре человека.