Житель Кировской области выиграл миллион рублей благодаря супруге

В Кировской области стало на одну семью миллионеров больше: пара выиграла в лотерею.

Счастливый билет оказался в руках жительницы Кировской области. Евгения Г. приобрела его совершенно случайно в обычном продуктовом магазине. В итоге сумма выигрыша составила один миллион рублей.

Как рассказали кировчане, вся семья следила за розыгрышем: женщина зачеркивала числа, и когда все цифры сошлись, она от радости вскрикнула. Евгений, ее супруг, позже вспоминал, что эмоции было не сдержать.

Сейчас победители еще не решили, на что потратят неожиданный доход, но Евгений, который увлекается рыбалкой на Каме в Татарстане, выразил надежду, что везение не покинет их семью и в других жизненных вопросах.