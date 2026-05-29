НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:44

В Слободском пропала 89-летняя женщина: ее ищут третий день

Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

В Слободском ищут пропавшую Плетеневу Галину Сергеевну 1937 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 89-летняя женщина пропала в среду, 27 мая. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 155 сантиметров, она худощавого телосложения с короткими седыми волосами и зелеными глазами. Женщина была одета в фиолетовую куртку, коричневые брюки и черные полуботинки. Не исключено, что она может направляться в сторону Кирова.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (909) 130-09-89, 8 (800) 700-54-52 или 112.